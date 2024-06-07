İOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri, hangi telefonlar İOS güncellemesi almayacak? İphone 11 İOS 18 güncellemesi alacak mı?

iOS 18, yapay zeka ve özelleştirme odaklı güncellemeler için çalışmalarını yaptı. Siri, kullanıcı komutlarını daha iyi anlamak ve bunlara yanıt vermek için geniş dil modellerinden yararlanarak daha akıllı hale gelecek. Mesajlar uygulaması ayrıca cümleleri otomatik tamamlama ve soruları yanıtlama (AppleInsider) (9to5Mac) gibi özellikler için yapay zekayı da içerecek.

İOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek?

Apple, 10 Haziran 2024'te düzenlenecek WWDC etkinliğinde iOS 18'i tanıtmayı planlıyor. iOS 18, birçoğu yapay zekayı entegre etmeye ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan birçok yeni özellik getirecek şekilde ayarlandı.

İOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri, hangi telefonlar İOS güncellemesi almayacak?

OS 18 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max