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İntihar girişimi başarılı olmayınca araçtan inip viyadükten atladı

Beykoz’da aracıyla kendisini viyadükten aşağı atmaya çalışan şahıs başarılı olamayınca araçtan inerek intihar etti. Dehşete düşüren o anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

02.04.2022 - 12:29 | | İHA
İntihar girişimi başarılı olmayınca araçtan inip viyadükten atladı

Olay Beykoz Zafer Çakmak Viyadük’ü Kavacık istikametinde gece 01:00 sıralarında gerçekleşti. Ahmet Bedirhan Ceylan, aracıyla Zafer Çakmak Viyadük’ü üzerinde bariyerlere vurdu. Yoldan geçenler ilk anda olayı kaza zannederken sürücü Ceylan’ın defalarca bariyerlere çarpmasıyla olayın intihar girişimi olduğu anlaşıldı.

İntihar girişimi başarılı olmayınca araçtan inip viyadükten atladı
Aracıyla bariyerleri yıkamayan sürücü araçtan inerek vatandaşların gözleri önünde yaklaşık 100 metrelik viyadükten kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İntihar girişimi başarılı olmayınca araçtan inip viyadükten atladı

Yapılan ilk müdahalede Ceylan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırılırken polis ekipleri viyadükte başka kaza olmaması adına önlemler aldı.

İntihar girişimi başarılı olmayınca araçtan inip viyadükten atladı

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