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İnternetten ‘Soygun nasıl yapılır’ araştırması yaptı kuyumcu soydu

16.07.2026 - 23:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA, (DHA)

İnternetten ‘Soygun nasıl yapılır’ araştırması yaptı kuyumcu soydu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanından 2 bilezik gasbeden şüpheli, polis tarafından 2 saat sonra evinde yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin internet üzerinden ‘kuyumcu soygunu nasıl yapılır’ şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.

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Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, yaklaşık 200 bin lira değerinde olan 2 bileziği gasbederek, kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiği tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı.

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İNTERNETTEN ‘SOYGUN NASIL YAPILIR’ ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri soygunu şüphelinin tek başına gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin evinde yapılan arama ve bilgisayarındaki incelemede ise ‘kuyumcu soygunu nasıl yapılır’ şeklinde arama yaptığı öğrenildi.

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SOYGUN ANINA AİT GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcu dükkanında meydana gelen soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin dükkana müşteri gibi girdiği, daha sonra cebindeki tabancayı çıkardığı anlar yer aldı. Şüphelinin incelemek için eline aldığı 2 bileziği silah zoruyla alıp dükkandan çıktığı anlar kameraya anbean yansıdı.

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