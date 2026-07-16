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Hatay'da otomobilde uçurumdan uçtu: anne, baba ve 3 evladı yaralandı

16.07.2026 - 23:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay'da otomobilde uçurumdan uçtu: anne, baba ve 3 evladı yaralandı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlanan otomobildeki anne, baba ve 3 evladı yaralandı.

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Kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkiinde yaşandı. B.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yayla yolunda uçurumdan yuvarlandı.

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Kazada araç içerisindeki anne, baba ve 3 evladı yaralandı. Yaralı şahıslar uçurumdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 5 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aileden annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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