Hatay'da otomobilde uçurumdan uçtu: anne, baba ve 3 evladı yaralandı

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Kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkiinde yaşandı. B.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yayla yolunda uçurumdan yuvarlandı.

Kazada araç içerisindeki anne, baba ve 3 evladı yaralandı. Yaralı şahıslar uçurumdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 5 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aileden annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.