GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı
HaberlerGündem Haberleri İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı
ABONE OL

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

İnternetten cep telefonu alan herkesi kapsıyor! İnternet sitelerinden piyasa altında cep telefonu satan dolandırıcılara kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme; vatandaşlara cep telefonu gibi değerli cihazlar yerine oyuncak ya da salatalık gönderen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Sanal alemden dolandırıcılık yapan kişiler, ‘Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu’ndan hakim karşısına çıkacak.

01.03.2022 - 10:21 |
İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

İnternet üzerinden satışta cep telefonu yerine salatalık, sigara bırakma cihazı, oyuncak gibi ucuz malzeme gönderen bir kişi, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ davasından beraat etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor Bunu yapan yandı

Kararda, sanal alemden vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. Kararda, “Olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150TL’ye satış konusunda anlaşıldığı, ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir.

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor Bunu yapan yandı

Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu’nun.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...
İlgili Haber
Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...
Bitcoin, Ethereum, Ripple'da sert yükseliş! Kripto para fiyatları uçuşa geçti! Son dakika gelişmesi
İlgili Haber
Bitcoin, Ethereum, Ripple'da sert yükseliş! Kripto para fiyatları uçuşa geçti! Son dakika gelişmesi
Elektrik faturasında büyük indirim! Resmen duyuruldu! Elektrik faturası ilgili tüm detaylar belli oldu!
İlgili Haber
Elektrik faturasında büyük indirim! Resmen duyuruldu! Elektrik faturası ilgili tüm detaylar belli oldu!
Ev ve arsa fiyatları artıyor! Yüzde 30...
İlgili Haber
Ev ve arsa fiyatları artıyor! Yüzde 30...
Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Devlete ödemek zorunda! En az 7 bin lira...
İlgili Haber
Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Devlete ödemek zorunda! En az 7 bin lira...

GÜNCEL HABERLER

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Sıradaki Haber
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Sıradaki Haber
Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Sıradaki Haber
Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

Sıradaki Haber