İnternette sorun mu var, internet çöktü mü, neden yavaş? Türkiye internet erişim sorunu

Kullanıcılar ''İnternet çöktü mü?'' sorusuna yanıt arıyor. Zaman zaman uygulamalarda ve internette yaşanan aksaklık oluyor ancak sorunun Türkiye geneli olduğu düşünülüyor.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Kullanıcılar internete erişimde ve Instagram, WhasApp, Facebook, Discord gibi platformlara erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Downdetector sayfası internette ve kimi platformlarda sıkıntı olduğunu grafikle kullanıcılarına bildiriyor.



Konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Genel bir yavaşlama söz konusu olduğu tahmin ediliyor.