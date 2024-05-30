GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İnternette sorun mu var, internet çöktü mü, neden yavaş? Türkiye internet erişim sorunu

İnternette sorun mu var, internet çöktü mü, neden yavaş? Türkiye internet erişim sorunu

İnternet kullanıcıları Türkiye genelinde internete erişimde sorunu yaşıyor. Instagram, WhasApp, Facebook kullanıcıları internet çöktü mü, sorularına yanıt ararken İnternette sorun mu var, internet neden yavaş? Diye arama motorlarına yöneldi.

30.05.2024 - 15:29 |
İnternette sorun mu var, internet çöktü mü, neden yavaş? Türkiye internet erişim sorunu

Kullanıcılar ''İnternet çöktü mü?'' sorusuna yanıt arıyor. Zaman zaman uygulamalarda ve internette yaşanan aksaklık oluyor ancak sorunun Türkiye geneli olduğu düşünülüyor.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Kullanıcılar internete erişimde ve Instagram, WhasApp, Facebook, Discord gibi platformlara erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Downdetector sayfası internette ve kimi platformlarda sıkıntı olduğunu grafikle kullanıcılarına bildiriyor.

Konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Genel bir yavaşlama söz konusu olduğu tahmin ediliyor.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mesleki eğitimi özel bir gündem haline getirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mesleki eğitimi özel bir gündem haline getirdik
Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Serdar Sertçelik yakalandı
Trendyol Yemek çöktü mü, Trendyol yemek neden kapalı, kapandı mı? Trendyol Yemek tüm restoranlar kapalı

Trendyol Yemek çöktü mü, Trendyol yemek neden kapalı, kapandı mı? Trendyol Yemek tüm restoranlar kapalı