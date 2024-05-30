İnternette sorun mu var, internet çöktü mü, neden yavaş? Türkiye internet erişim sorunu
İnternet kullanıcıları Türkiye genelinde internete erişimde sorunu yaşıyor. Instagram, WhasApp, Facebook kullanıcıları internet çöktü mü, sorularına yanıt ararken İnternette sorun mu var, internet neden yavaş? Diye arama motorlarına yöneldi.
30.05.2024 - 15:29 |
Kullanıcılar ''İnternet çöktü mü?'' sorusuna yanıt arıyor. Zaman zaman uygulamalarda ve internette yaşanan aksaklık oluyor ancak sorunun Türkiye geneli olduğu düşünülüyor.
İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?
Kullanıcılar internete erişimde ve Instagram, WhasApp, Facebook, Discord gibi platformlara erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Downdetector sayfası internette ve kimi platformlarda sıkıntı olduğunu grafikle kullanıcılarına bildiriyor.
Konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Genel bir yavaşlama söz konusu olduğu tahmin ediliyor.