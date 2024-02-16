İnternet üzerinden uyuşturucu ağı! Skandal kargo detayı ortaya çıktı!

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC), geçen aylarda paylaştığı 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda son 10 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 23 arttığı vurgulandı. Raporda, 2021’de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı bilgisi yer aldı. Dünyada uyuşturucu satışının önemli bir kısmının artık internet aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Biz de, internet aracılığı ile uyuşturucunun nasıl temin edildiğini araştırdık.

‘2-3 GÜNDE TESLİM’

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Özellikle ‘Telegram’ uygulamasının, uyuşturucu satışında yoğun olarak kullanıldığına tanıklık ettik. Uygulamaya, ‘Uyuşturucu’ ya da ‘Uyuşturucu satışı’ yazar yazmaz, uyuşturucu satışı yapan kanallar karşımıza çıktı ve bu kanallarda kargoyla adrese teslim uyuşturucu pazarlandığını gördük.

Uyuşturucu tacirleri, bu kanallarda hem reklam yapıyor hem de yeni ürünleri tanıtıyor. O ürünlerden biri de elektronik sigarayla birlikte kullanılan bir madde. Uygulamadan temas kurduğumuz bir satıcı bize istediğimiz maddeyi doğrudan elden teslim edebileceğini söyledi.

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İrtibata geçtiğimiz adres, Telegram’daki “Weed of turkey” grubuydu. Burada farklı uyuşturucu maddelerin satıldığına tanıklık ettik. Satış yapan kişiler grupta sattıkları ürünlere dair broşürler paylaştı. O broşürlerden birinin başlık kısmında “Türkiye’nin ilk online ... mağazası” yazıyordu ve devamında şu bilgilere yer verilmiş: “Tüm Türkiye’ye 2-4 gün arasında garantili teslimat. Stoklarımızda... mevcuttur. İletişim....”

Paylaşılan başka bir broşürde de, “Tüm Türkiye kargo imkanı. Garantili teslimat. Islak mendil içerisinde gizli paketleme, 3-4 gün içerisinde teslimat garantisi. Sipariş için isim soyisim, telefon numarası, adres veya kargo şubesi belirtildikten sonra verilen hesaba ödemeyi geçip, dekont gönderip hesabınızı tamamlayabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.

‘Gramı 400 TL bro’

Satış yaptığını söyleyen kişilerden biriyle Telegramda aramızda geçen konuşma ise şöyle:

Muhabir: Merhaba

Satıcı: Merhaba

Muhabir: Pazar gününe kadar esrar lazım, elinizde var mı? Grupta yaptığınız yorumda elinizde olduğunu söylemişsiniz.

Elden alma şansım var mı?

Satıcı: Ne kadar lazım?

Muhabir: Elden alma şansım var mı?

Satıcı: İstanbul içiyse evet.

Muhabir: 5 gramı ne kadar?

Satıcı: Gramı 400 TL bro.

Muhabir: Şöyle yapalım o zaman sen bize 5 bin TL’lik ayarlayabilir misin?

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Satıcı: 5 bin TL sigara mı ayarla diyorsun yani

Muhabir: Evet, yarın alabilir miyiz?

Pazar yola çıkacağız, çıkmadan almam lazım.

Satıcı: Evet yarın hallederiz, ben Sultangazi’de oturuyorum.

Muhabir: Bir de bir şey diyeceğim, başım belaya girmez değil mi? Takip falan edilmiyorsun inşallah.

Satıcı: Üstünde yakalatırsan, başın belaya girmez. Diğer türlü benden yana sorun yok.

Muhabir: Bir hafta partileyeceğiz diye hapse girmeyelim.

Satıcı: Umarım güzel parti olur, yarın kaç gibi geleceksiniz. Benim sigaram güzeldir, içenler fazlasıyla seviyor, umarım deneyebilirsiniz.

Muhabir: Tamam.