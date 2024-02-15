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GündemKar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor! Lapa lapa kar Marmara'ya giriş yaptı, hava buz kesecek
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Kar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor! Lapa lapa kar Marmara'ya giriş yaptı, hava buz kesecek

Kar yağışı Marmara'yı esir alıyor. Meteoroloji saat vererek illeri tek tek açıkladı. Uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Kar, fırtına ve yoğun yağışının en şiddetli olacağı saat açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların 1000 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

• 15 Şubat 2024 - 10:38 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2024 - 10:38 • Son Güncelleme:
1Kar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor Lapa lapa kar Marmaraya giriş yaptı, hava buz kesecek

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına yurt genelinde çok sayıda kentte etkili olacak. Meteoroloji ve uzmanlardan art arda uyarılar geliyor. Kar Marmara'da yoğunluğunu artıracak.

2Kar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor Lapa lapa kar Marmaraya giriş yaptı, hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurtta beklenen hava durumu: Yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve yağmurlu

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15Kar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor Lapa lapa kar Marmaraya giriş yaptı, hava buz kesecek

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de günlük hava tahmini açıkladı. Şen saat 18.00'e dikkat çekti. İşte Orhan Şen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar...

16Kar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor Lapa lapa kar Marmaraya giriş yaptı, hava buz kesecek

"Bugün Perşembe İstanbul'da bugün kuzey akşam 18 e kadar kuvvetli yağmur var. 8C. Kuzey ilçelerde yağmur daha şiddetli olacak. İzmir Antalya yağmurlu 12-15 C. Ankara yağmur kuzeyi kky 8C.Erzincan İLİÇ de bugün çok kuvvetli olmasa da yağmur var Akşama yağış kesilecek. Gündüz 7 C gece 1 C"

17MARMARA İÇİN KAR UYARIDI

MARMARA İÇİN KAR UYARIDI

Sabah ve öğlen saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış. Su baskınlarına dikkat. Bursa Bolu yükseklerde karla karışık yağmur ve kar var. Sıcaklıklar 4-5 derece düşüyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege de kuzeyden kuvvetli