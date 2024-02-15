Kar, fırtına yoğun yağışın ardından başlıyor! Lapa lapa kar Marmara'ya giriş yaptı, hava buz kesecek
Kar yağışı Marmara'yı esir alıyor. Meteoroloji saat vererek illeri tek tek açıkladı. Uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Kar, fırtına ve yoğun yağışının en şiddetli olacağı saat açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların 1000 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
• 15 Şubat 2024 - 10:38 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2024 - 10:38 • Son Güncelleme: