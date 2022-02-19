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İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

İzmit’te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

19.02.2022 - 16:32 | | Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı.

Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan’a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. 

İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Güngör Arslan, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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