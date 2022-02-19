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    YaşamVaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza
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    Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza

    Tunceli'de, nesli tükenme tehdidi altında olan vaşağı tüfekle vurarak öldüren avcıya, 16 bin 500 lira ceza kesildi.

    19.02.2022 - 12:48 | | Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)
    Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza

    Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de kırsal alanda tüfekle vurulup, öldürüldü. Silah sesini duyanların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün av koruma kontrol ekipleri, bölgeye geldi. Vaşağı vuran avcı, ekipler tarafından tespit edilip yakalandı. İsmi açıklanmayan avcıya 16 bin 500 lira ceza uygulandı.

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