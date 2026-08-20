İnternet devlerine ceza yağıyor! Dünya tehlikeyi gördü, Çocukları bağımlı hale getiriyor

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ABD ve Avrupa Birliği (AB), teknoloji ve sosyal medya şirketlerine yönelik denetimlerini artırırken, Meta, Google, TikTok, X ve diğer teknoloji devleri farklı gerekçelerle ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Devletler, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yasak ve sınırlamaların yanı sıra teknoloji şirketlerine "tekelleşme", "haksız rekabet", "gençleri bağımlı hale getirme" ve "veri ihlali" gibi suçlamalarla da yaptırım uyguluyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinde ağustos ayında görülen davada bir yargıç, bazı uygulamalarının çocuklar açısından oluşturduğu tehlikeler konusunda kamuoyunu yeterince uyarmadığı gerekçesiyle Meta'ya 567 milyon dolar ceza verdi.

Kararda, şirketin çocukların ve gençlerin platform kullanımından kaynaklanabilecek risklere ilişkin yeterli uyarıda bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı.

GOOGLE'A 4,7 MİLYAR DOLARLIK TEKELLEŞME CEZASI

Google da Android işletim sistemi üzerinden rekabete aykırı uygulamalar yürüttüğü gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin verdiği 4,7 milyar dolarlık para cezasını iptal ettirme girişiminde başarısız oldu.

Temmuz ayında yaşanan gelişmeyle Google'ın tekelleşme gerekçesiyle aldığı yüksek miktardaki ceza gündemdeki yerini korudu.

"SINIRSIZ İZLEME" BAĞIMLILIK DAVALARININ MERKEZİNDE

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Meta ve YouTube, kısa videoların sınırsız şekilde kaydırılarak izlenmesini sağlayan hizmetlerinin kullanıcıları bağımlı hale getirdiği suçlamalarıyla ABD'de yargılandı.

Davada jüri üyeleri, platformların kullanıcıları söz konusu hizmetlerin oluşturabileceği bağımlılık riskleri konusunda yeterince bilgilendirmediği sonucuna vardı.

İki şirketin bir kullanıcıya 3 milyon dolar ödeme yapmasına karar verildi.

YASAKLI İÇERİKLER KALDIRILMADI, CEZA GELDİ

Rusya'da ise Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Üç şirkete verilen cezaların toplamının 11,1 milyon ruble, yaklaşık 130 bin dolar olduğu belirtildi.

3 BİNDEN FAZLA SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI DAVASI

ABD'deki bir federal temyiz mahkemesi, ağustos ayında Meta, Google, TikTok, Snap ve diğer teknoloji şirketlerine karşı açılan 3 binden fazla "sosyal medya bağımlılığı" davasının devam etmesine izin verdi.

Böylece çocuklar ve gençler başta olmak üzere kullanıcıların sosyal medya platformlarına bağımlı hale gelmesine ilişkin şirketlere yönelik hukuki süreçlerin sürmesinin önü açıldı.

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X'E DİJİTAL HİZMETLER YASASI CEZASI

Avrupa Birliği, ABD merkezli X sosyal medya platformuna Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası verdi.

AB tarafından yapılan açıklamada, X'in dijital platformlara yönelik Avrupa Birliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaptırımla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

TIKTOK'A 530 MİLYON EUROLUK VERİ CEZASI

TikTok da kullanıcı verilerinin Çin'e aktarılması ve şeffaflık kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin kişisel veri düzenleyici kurumu tarafından 530 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Karar, sosyal medya platformlarının kullanıcı verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yükümlülüklerini yeniden gündeme getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZI META ÖLDÜRDÜ"

Teknoloji şirketlerine yönelik davalarda çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımından gördüğü zararlar da duruşmalara taşınıyor.

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Oakland'daki ilk duruşma öncesinde sosyal medya bağımlılığı nedeniyle hayatlarını kaybeden çocuk ve gençlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı.

Duruşma öncesinde kullanılan pankartlarda, "Çocuklarımızı Meta öldürdü" ifadesi yer aldı. Bu görüntüler, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.