GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİnstagram'dan yeni karar: 16 yaş altındaki kullanıcılara ebeveyn onayı
HaberlerGündem Haberleri İnstagram'dan yeni karar: 16 yaş altındaki kullanıcılara ebeveyn onayı

İnstagram'dan yeni karar: 16 yaş altındaki kullanıcılara ebeveyn onayı

08.04.2025 - 16:59Güncellenme Tarihi:
İnstagram'dan yeni karar: 16 yaş altındaki kullanıcılara ebeveyn onayı

Instagram platformunda, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtildi.

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı. Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi. Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.

Güncel Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık ihracatımız tarihi artış rekoru kaydetti
#Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık ihracatımız tarihi artış rekoru kaydetti

Doktorun hazin ölümü! Ailesini uyandırmak istemedi ama canından oldu
#Gündem

Doktorun hazin ölümü! Ailesini uyandırmak istemedi ama canından oldu

Bakan Bayraktar Pakistan’da: Stratejik enerji ortaklığını derinleştirecek
#Ekonomi

Bakan Bayraktar Pakistan’da: Stratejik enerji ortaklığını derinleştirecek