Instagram neden yavaş? 16 Şubat instagram çöktü mü, sorun mu var?
instagram'da yaşanan yavaşlık kullanıcıları sosyal medyada araştırmalara yöneltti. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram 16 Şubat 2023'te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, "instagram neden yavaş?, "instagram çöktü mü? sorularına yanıt aramaya başladı.
16.02.2023 - 23:02 |
Sosyal medya platformu instagram neden yavaş sorusunun yanıtı merak ediliyor. Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, 16 Şubat Perşembe akşamı DM, story ve hikayeler kısmına erişimde sorun yaşıyor. Peki instagram çöktü mü?
16 ŞUBAT INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ?
Dünyanın en çok kullanılan platformlarından instagram 16 Şubat akşamı 23:00 sularında erişim sorunu yaşıyor. Downdetector tarafından grafikle bildirilen erişim sorununda kullanıcılar oturum açmada, DM'de ve stroylere girmekte problem yaşadı.
Konu hakkında platformun yöneticilerinden bir açıklama gelmedi.