Instagram neden yavaş? 16 Şubat instagram çöktü mü, sorun mu var?

Sosyal medya platformu instagram neden yavaş sorusunun yanıtı merak ediliyor. Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, 16 Şubat Perşembe akşamı DM, story ve hikayeler kısmına erişimde sorun yaşıyor. Peki instagram çöktü mü?

16 ŞUBAT INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ?

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından instagram 16 Şubat akşamı 23:00 sularında erişim sorunu yaşıyor. Downdetector tarafından grafikle bildirilen erişim sorununda kullanıcılar oturum açmada, DM'de ve stroylere girmekte problem yaşadı.

Konu hakkında platformun yöneticilerinden bir açıklama gelmedi.