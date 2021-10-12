Instagram hikaye ekleme nasıl yapılır? Instagram hikayede video ve fotoğraf paylaşma yöntemleri...

Hikaye eklemek yerine aynı zamanda story atmak da denilmektedir. Instagram da hikaye olarak bir gönderi paylaştığınız da kalıcılığı bulunmamaktadır. 24 saat içerisinde kendiliğinden silinmektedir. Eğer paylaştığınız hikayelerin profilinizde kalıcı olmasını isterseniz öne çıkanlar kısmına ayrıca eklemeniz gerekecektir.

Instagram Hikaye Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram hikaye ekleme özelliği son zamanların en popüler özelliği olarak da bilinmektedir. Anlık olarak çekilen bir fotoğrafın veya videonun hikayeye eklenebileceği gibi galerinizde bulunan fotoğraf veya videoyu da hikaye olarak eklemeniz mümkündür. Paylaşmak için seçtiğiniz gönderileri hikaye olarak paylaşmadan önce efektlerini değiştirebilir, gif veya şarkı ekleyebilirsiniz. Hikayeleri ekledikten sonra paylaşmadan önce fotoğraflarınıza veya videolarınıza yazılar ve müzikler eklemeniz de mümkün olmaktadır. Eklediğiniz hikayelerin alt kısmında ise hikayelerinizin kaç kişi tarafından görüntülendiğini ve kimlerin paylaştığınız hikayeleri gördüğünün kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Hikayede Video ve Fotoğraf Paylaşma Yöntemleri

Instagram da hikayede fotoğraf veya video paylaşmak için ana sayfa ekranınızı sağ tarafa doğru çekmeniz gerekmektedir. Böylece hikaye eklemek için uygun sayfa açılacaktır. Aynı zamanda instagram da hikaye paylaşmak için ana sayfada bulunan profil resminizin üzerine basarak açılan yerden ekleme yapabilirsiniz. İnstagram da ekleyeceğiniz hikaye için galerinizde bulunan resimleri de seçebilirsiniz. Galeride yüklemek istediğiniz fotoğrafı açarak paylaş butonuna basmanız gerekir. Instagram stories seçeneğine basarak ise istediğiniz fotoğrafı veya videoyu hikaye olarak ekleyebilirsiniz.

Instagram da İkinci Hikaye Nasıl Eklenir?

İnstagram da eklenen hikayelerin kalıcılığı sadece yirmi dört saat olarak ifade edilebilir. 24 saat sonunda ise eklediğiniz hikaye silinir. İstediğiniz kadar hikaye ekleme hakkınız bulunmaktadır. Eklediğiniz hikayenin üstüne bastığınız zaman üst köşede bulunan artı kısmına basmanız gerekmektedir. Bu şekilde istediğiniz kadar hikaye eklemeniz mümkün olmaktadır. Eklediğiniz hikayeler ise sırayla süresi doldukça silinmektedir. İnstagram da ikinci bir hikayeyi paylaşmak da mümkün olmaktadır. Paylaştığınız tüm hikayelerin görüntülenmelerini ise ayrı ayrı görüntüleme imkanınız bulunur.

Instagram da Paylaşılan Hikayeler Nasıl Gizlenir?

İnstagram da paylaştığınız hikayeleri arkadaş listenizde ekli olan herkesin görmesini istemeyebilirsiniz. Sadece belirlediğiniz kişilerin attığınız hikayeleri görmek isterseniz öncelikli olarak yakın arkadaşlar listesi oluşturmanız gerekir. Hikayeyi paylaşırken ise isterseniz sadece yakın arkadaşlar kısmına basmanız isterseniz de direk gönder kısmına veya hikaye kısmına basmanız gerekmektedir. Böylece paylaştığınız hikayelerin sadece istediğiniz kişiler tarafından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.