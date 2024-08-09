Instagram erişim engeli kalktı mı, Instagram bugün açılacak mı 9 Ağustos 2024? Instagram ne zaman açılacak 2024?

Instagram erişim engeli kalktı mı, Instagram bugün açılacak mı 9 Ağustos 2024? Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri Instagram’a erişim engelini görüşmek amacıyla ortak imzayla olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Komisyonun yarın olağanüstü toplanması istenen dilekçede “İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez parçasıdır. Son dönemde Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur” denildi. Peki, Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman kalacak?

Habertürk TV'de "Nedir? Ne Değildir?" programına konuk olan Bakan Ersoy, gündeme ilişkin soruları cevapladı.



Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum. Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için." değerlendirmesinde bulundu.

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BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM YORUMU: "KURALLARA UYACAKLAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen, ‘109’uncu Dönem Kaymakamlık Kursu’ programına katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, BTK’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeline ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları da kurallara uyacak, Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak, Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa devlet kurumlarıyla beraber elbette bu görevi yapmak durumunda. O nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.”

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AK PARTİ'DAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu mesele uzun süredir Türkiye'de tartışılıyor. Instagram sosyal medya tartışmasından uzak değil. Mesele daha geniş. Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor. Herhangi bir mecraların çoğu ABD merkezli. Türkiye'den çeşitli kazançlar elde ediyorlar.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan 'Instagram' açıklaması: Asla çifte standart istemiyoruz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında 'Instagram' gündemiyle veya 'dijital' gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak." dedi. Yayman ayrıca, 'Bizim temel yaklaşımımız şudur; Biz hükümet olarak sansüre ve yasaklamaya karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bütün ağ sağlayıcılarının Türkiye'nin hukukuna uygun bir biçimde davranmasını istiyoruz. Asla çifte standart istemiyoruz.' ifadelerini kullandı.