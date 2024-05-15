Instagram çöktü mü 15 Mayıs 2024, Instagram neden yavaşladı? Instagram'da sorun mu var
Instagram uygulamasında teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşanabiliyor. 15 Mayıs tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, uygulamaya neden girilmediğini sorguluyor. Peki, İnstagram çöktü mü, İnstagram neden açılmıyor? 15 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı?
15.05.2024 - 10:26 |
Kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşadığından İnstagram çöktü mü? Sorusuna yanıt arıyor.
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorunun nedenini araştırıyor. Raporlara bakıldığında İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.