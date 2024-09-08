İnşaat işçilerinden DAY-AK için dayanışma çağrısı! Bir baret, bir tulum, bir ayakkabı

Yıkıcı deprem sonrası İstanbul merkezli 15 kişilik Dayanışma Yaşatır Arama Kurtarma (DAY-AK) ekibi kurarak GEA Arama Kurtarma Organizasyonundan profesyonel eğitim alan sendika, bir yıllık eğitim sürecinde İzmir’de 10, Ankara’da 15 kişilik iki ekip daha oluşturdu.

Başta inşaat işçilerinin görev aldığı arama kurtarma ekibi yeni katılımlarla büyüyor. Bugün arama kurtarma ekibinde akademisyen, öğretmen, doktor, mühendis gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler de yer alıyor.

Bugüne kadar kendi imkanlarıyla sağlayan sendika, ekibe katılan yeni gönüllülerin donanımını sağlayabilmek için kampanya başlattı. Dayanışmayla alınması planlanan kişisel donanım listesi şöyle: Ayakkabı, baret, kafa lambası, gözlük, polar, tişört, tulum, çanta, telsiz, mont, pantolon.

Dayanışma Yaşatır Arama Kurtarma (DAY-AK) Koordinatörü Yunus Özgür, “Kahramanmaraş merkezli depremde 15 kişilik bir ekiple bölgeye gidip çalışmalara katıldık. Döndükten sonra İstanbul merkezli ekibi kurarak GEA’dan eğitim aldık. Bir yıllık eğitim sürecinde İzmir ve Ankara’da iki ekip daha kurduk. Ekibimiz yeni katılımlarla büyüyor. Yeni gönüllü arkadaşlarımızın donanımını sağlamak için bu kampanyayı başlattık” dedi.

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