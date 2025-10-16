İneklerin hüzünlü ayrılığı sosyal medyada viral oldu! Paylaşım rekoru kırdı

Haberin Devamı

Yaz boyunca aynı otlakta birlikte yaşayan iki ineğin ayrılık anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan ve etrafındaki 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü Yaylası'nda yaz boyunca birlikte otlayan ve aralarında güçlü bir bağ kuran iki inekten biri, yayla sezonunun sona ermesiyle köye götürülmek üzere kamyonete yüklendi.

Kamyonet hareket ettiğinde geride kalan inek aracın arkasından koşmaya başladı. Arkadaşını son bir kez daha görmek istercesine dakikalarca kamyonetin arkasından koşan ineğin o anları cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntüler, hayvanlar arasındaki dostluk bağının ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYA BU VEDAYI KONUŞUYOR

Video, Taşköprü Yaylası'nın sosyal medya hesabından duygusal bir fon müziği eklenerek paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu. On binlerce kez izlenen ve binlerce kez paylaşılan video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kullanıcılar videonun altına "Hayvanların da duyguları var", "Bu nasıl bir sevgi, nasıl bir dostluk", "İnsanlıktan ders alınacak görüntüler" gibi yüzlerce yorum yaptı.