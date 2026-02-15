İndirimi duyan erkekler de koştu! Bursa'daki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu

Haberin Devamı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağazanın 27. yaşına özel yaptığı indirim kampanyası, adeta izdihama dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu. Sadece kadınlar değil, erkekler de saatlerce kuyrukta indirimli ürün almak için bekledi.

Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeri akın etti. Yoğunluk zaman zaman kontrolden çıkarken, bazı kişiler birbirini ezme noktasına geldi. Kapı önündeki malzemeler, izdiham sebebiyle dağılınca herkes üzerine basarak geçti. Kapıda duran görevli genç ise, belirli sayıya ulaştığı için kapatması gereken kapıyı kapatamadı.

İhtiyacı olup olmadığını sorgulamadan ürünleri kucaklayan vatandaşlar, rafları kısa sürede boşalttı. Kucağında çocuğu ile sıradan içeri giren vatandaş düşme tehlikesi atlatınca, 'yaptığınız yanlış' diye tepki gösterdi.