İnce'nin oyları kime kayacak? Mehmet Sevigen'den flaş açıklama

CNN Türk canlı yayınına katılan 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuştu.CNN Türk canlı yayınına katılan 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuştu.

Sevigen'in açıklamalarından satır başları şöyle; Muharrem Bey, çok çalıştık beraber, benim ilçe başkanlığımı yaptı, ben başkan yardımcısıydım çok emek vermiştir. Muharrem Bey tırnağı ile gelmiştir. Parti içinde anlaşmazlıklar oldu önce imzalar toplandı, engellendi. Sonra yarışa girdi yine engellendi sonra normal bir parti kurdu. Etrafına arkadaşlarını çok fazla almadı yeni insanlarla siyaset kuracağım dedi siyasetin dışında yalnızlaştı. Gençler Muharrem Bey’e sahip çıktı.

2018’de aday oldu hiç kimse Muharrem Bey’in üzerine saldırı yapmadı. Muharrem Bey çıktı yüzde 31 civarında oy aldı ne FETÖ vardı ne hakaretler vardı. Muharrem Bey aday olunca, Sinan Bey’e rakip, Tayyip Bey, Kemal Bey’e rakip. Oylar kime yakın biz Atatürkçü partiyiz. Şimdi Muharrem Bey, Kemal Bey’e rakip oldu. Muharrem Bey varken, Kemal Bey kaybedecekmiş gibi bir izlenim oluyor.

Birbirimize niye sahip çıkmıyoruz. Muharrem Bey aday olunca Ecevit’in durumuna düştü. CHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne kızan onlara oy vermeyen bir partiyiz diyor ve bunu bir türlü anlatamıyor. 7 tane parti, oyları sıfır olan partiler, bir taraftan Ali Babacan, Karamollaoğlu, sıfır hepsi, bunlara bonkörce davranıyor Kemal Bey.

İNCE’NİN AYRILMA SEBEBİ CHP’DEN GELEN BASKILAR MI?

Muharrem Bey’i bunalttılar, CHP’de teklif etmedi, Kemal Bey selam verdi, anlattı gitti. Onlara güvenen insanlar ne yapacak? İnsanlar yardım ettiler o paralar nereye gidecek? Memleket Partisi’ne o insanlar aidat verdiler ne olacak şimdi? Muharrem bu kasete teslim olmasaydı, bu kaset evet yapmaca, o zaman niye çekiliyorsun kardeş?

‘DİRENİRSEN BİR DAHA KİMSE KASETLE ÇIKMAZ KARŞINA’

Muharrem Bey bak bu FETÖ’ydü, ayak oyunları kardeş. Direnirsen bir daha kimse kasetle çıkmaz karşınıza, inadına devam edecektik. Muharrem Bey direnseydi bir daha önümüzdeki dönemde siyaset yapan genç çocuklara kasetle seni tehdit ediyorum diyen namussuzlar cesaret edemezler, siyaset düzgün olur er meydanı gibi çıkar yarışırdık.

OYLAR KİME KAYACAK?

Muharrem Bey kimsenin açık lehine veya aleyhine çekilmediğini ifade etti. Gençler kim faydalı ise ona vereceklerdir. Şimdi ben inanıyorum ki onların hepsi CHP’ye gitmez.

Muharrem İnce’ye oy verenlerin ikinci tercihi nedir, Muharrem İnce’ye mi oy veriyorsunuz? diye soruyorlar. İkinci tercihim Tayyip Erdoğan diyen yüzde 40, Kemal Bey diyen yüzde 40, yüzde 10’da kararsız. Zannediyorlar ki bütün oylar olduğu gibi oraya gelecek.

‘BU İNSANLAR OY VERMEZ’

Muharrem Bey, Kemal Bey’e açıkça söyledi sizin içinizde dedi troller var. Bana saldırıyorlar, saldırmasın, benim seçmenimi kırmayın, yarın ikinci tura kaldığınız zaman o çocuklara ihtiyacınız olacak. Genel başkanına kızan bu insanlar oy vermez.

‘MUHARREM DİRENSEYDİ BU TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİRDİ’

Bizi içimizden yıktılar yoksa biz Fetullah’a direnecektik, Deniz Baykal istifa etmesine rağmen direnecektik. Muharrem direnseydi bu Türkiye’nin kaderini değiştirirdi.

MEMLEKET PARTİSİ SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE NASIL ETKİLENİR?

Çok etkilenir, yuva yıkanın yuvası olmaz. Muharrem’e saldırdınız, tansiyon hastası oldu, 4-5 gün sokağa çıkamaz. Suçsuzsun meydan okusana, sen gençlere örnek olsana, Memleket Partisi’nin yara alacağını düşünüyorum. Sinan Bey’e gidebilir, Cumhurbaşkanı adayımız, bizim düşüncemizde değil, fikirlerimiz farklı siyaseten ama insan olarak düşman değiliz. Ben devleti buradan gidersem daha yönetirim diyor. O da Türkiye’nin geleceğinde önemli insanlardan birisi olacaktır.

DENİZ BAYKAL DÖNEMİNDE NELER YAŞANDI?

Ben Demokratik Sol Parti’den seçilmiş milletvekiliydim. CHP’nin ikinci dönem kurucusuyum. 4.76’dan seçime başladık. 1 Mart tezkeresinde 22’nci dönem arkadaşlarımdan kimse kalmadı partide. 60 bin Amerikan askeri Güney Doğu’ya gelecekti, Güney Doğu’daki milletvekillerinin ağırlarına bile büyük dolarlar vererek kiralamışlardı sırf 1 Mart tezkeresine oy versinler diye. Tayyip Bey başbakan, Türkiye için zararlı olduğunu görüyor. Sonra nasıl halledeceğiz diyor, nasıl gider bu askerler, Deniz Bey, Tayyip Bey ben de bilmiyorum diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve CHP Milletvekilleri ortak bir tarih yazdık, 1 Mart tezkeresi.

MHP’yi kasetle elde etmeye çalıştılar. Önce Deniz Baykal’ın etrafından Eşref Bey’i götürdüler, sonra bizi götürdüler, bütün arkadaşlarımızı uzaklaştırdılar. Kaset olayı çıktı, istifa etmeyin bu sahte bir kaset direnin dedi. O daha güçlü geleceğiz düşüncesindeydi. Bizim için önce ülke, parti ondan sonra geliyor.