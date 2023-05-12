İnce'nin adaylıktan çekilmesi! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim bilmediğimiz ama Kılıçdaroğlu'nun bildiği bazı gelişmeler oluyor. Birileri bu operasyonu hazırlamış. Buna milletimiz itibar etmez.

"SAVCILAR İTİBAR SUİKASTLARINA KARŞI HAREKETE GEÇMELİ"

Son operasyonu böyle telakki etmek gerekir. 2023’te böyle kirli yollara sapılmış olması utanç verici. Deniz Baykal da böyle yollarla görevden alınmıştı. 17-25 Aralık’ta yaşananları biliyoruz. Bunları yaşamışken benzer bir operasyonlar karşı karşıya kaldık, üzüntü verici. Birileri bu operasyona hazırlanmış. Kılıçdaroğlu’nun Deep fake’i gündeme getirmişti. Böylesine yollara sapılması Türk siyasetini zehirler. Savcılar itibar suikastlarına karşı harekete geçmeli.

"MİLLET NEYİN NE İÇİN YAPILDIĞINI BİLİYOR, OYLARI ETKİLEMEZ"

Sayın İnce CHP’nin bir önceki seçimdeki adayıydı. CHP trollerinin İnce’ye baskı oluşturduğunu biliyoruz. Rahmetli Deniz Baykal’a da benzer operasyon yapıldığında ses çıkardığını duyduk mu? Şahsen hiç hayret etmedim.

Kimin bu işi yaptığını tahmin ediyoruz. Türk halkının bir feraseti var. Pis operasyonlara millet cevap vermez. Bunun oyları başka yere akmaz. Hangi kirli senaryonun parçası olduğunu, Büyük İstanbul mitingi sonrası kimlerin rahatsızlık duyduğunu bilir. Yapılan pis işlere bu millet itibar etmez. Millet neyin ne için yapıldığını biliyor, oylarını değiştirmez.

"SİYASETİN EN ÖNEMLİ LİMANI AHLAKTIR"

Biz bir kere siyasetin en önemli limanı ahlaktır. Siyasetin er meydanı seçim meydanı. Son zamanlarda 'algı' diye bir kavram ortaya çıktı. Bir dezenformasyon. Siyaseti fikir üzerinden yapamayanlar algı üzerinden yapıyor.

CHP'DE 'ELİMİZDEKİ TÜM KURŞUNLARI ATALIM' TELAŞI VAR

Ben CHP'nin açıklamalarından şunu anlıyorum. Köprüden öncesi son çıkış. Erdoğan tekrar seçimi kazanıyor. Elimizdeki tüm kurşunları atalım. Ama bir telaş içerisindeler. 'Elimizdeki tüm kurşunları atalım' telaşı var.

FETÖ hesapları üzerinden 24 saat algı kampanyaları yapıyorlar. Bir telaş içindeler, köprüden önce son çıkışa girdik diyorlar. Son bir haftada çıkanların hepsini bu haleti ruhiye ile çıktığını görüyorum. İçlerindeki kin dışarı vurdu. Ne olursa olsun Erdoğan’ın indirelim diyorlar. Yoksa PKK’yı hepten yok edecekler diyorlar.

"BU MİLLET BUNA FIRSAT VERMEZ"

Kılıçdaroğlu ve benzerleri NATO nerde durmamız istiyorsa öyle olalım duruşunda. Hadi bizi iktidara getirin biz Batı’nın menfaatlerini uygularız bakışı. Bu millet buna fırsat vermez.

Türkiye altyapısını tamamladı. Türkiye hep ileriye gitmek zorundan. Ekonomiden dış politikaya artırarak devam etmeli.

"KARŞIMIZDA BÜTÜNLEŞMİŞ MUAZZAM BİR TOPLULUK GÖRDÜK"

Türkiye kendi milli eksenini tayin ediyor. 2023-2028 döneminde daha da kuvvetlendirecek. Bu coğrafya bize çok güçlü olmayı mecbur kılıyor.

Son dönemde yaptığımız mitingler, son olarak da İstanbul mitingi güçlü siyasi hareketin habercisi. En büyük anket budur. İstanbul mitinginde yüzbinlerce insan dışarıda kaldı. İnsanlar bayramlaşmaya gider gibi, organik bir katılım. Karşımızda bütünleşmiş muazzam bir topluluk gördük.