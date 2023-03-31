İnce'den CHP'ye 'troll' sitemi: Bana saldırıyorlar... Dicle Canova görüşmeden yeni detayları aktardı...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart'ta Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi parti binasında ziyaret etmişti. İki lider arasındaki bu görüşme sonrası bazı sorular da gündemde yer aldı. Kılıçdaroğlu-İnce arasında neler görüşüldü, bir anlaşmaya varıldı mı? Sürece dair son kulis bilgilerini CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova paylaştı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinden yeni detayları aktardı...

Aslında Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyaret ettiği o günden sonra çık hızlı gelişmeler yaşandı. Yeni bilgiler düşüyor kulislere. Muharrem İnce'nin kendisine yönelik baskıları gündeme getirdiğini öğrendim. CHP ile ilişkili imasında bulunarak troller bana saldırıyor imasında bulunmuş. Bazı trollerin de CHP içinden yönlendirildiği imalarında bulunduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun da bunlar benim alanım değil, bize de saldırıyorlar. Bir tek CHP'li kötü bir söz söylerse doğru bulmam dediği söyleniyor. İnce'nin bilinen bir isimden örnek verdiğinden bahsediliyor. Kılıçdaroğlu da bu isim CHP'li değil, olsa gereğini yaparım diyor.

'PAZARLIK CUMHURBAŞKANI ADAYINA YAKIŞMAZDI'

Bu konuşmalardan sonra da müsaade istendiği söyleniyor. İş birliği, teklifin gündeme gelmemesi şaşırtmıştı. Neden konuşulmadı diye soran kurmaylara ne bir cumhurbaşkanı adayı olarak bana ne de bu ülkeye iki cumhurbaşkanı adayı olan kişinin pazarlık etmesi yakışmazdı dediği belirtiliyor. Diğer partilere gerçekleşen ziyaretler kapsamında gidiyoruz. Onun ötesinde cumhurbaşkanı adayını ziyaret ediyoruz, ona uygun olacak dediği belirtiliyor.

"KARŞILANAMAZ TALEPLERDEN DOLAYI TEMAS HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE DÖNÜŞMEDİ"

CHP cephesinde edindiğim bilgilere göre sonrasında temaslar olduğu belirtiliyor. İnce'nin 2018'de aday olduğu süreçte kendisine yakın çalışan CHP'li kurmayın devreye girdiği ama sonuç alamadığı belirtiliyor. CHP cephesi diyor ki, makul bir şekilde Memleket Partisi'nin gücünün çok ötesinde talepler dile getirildi. Karşılanamaz taleplerden dolayı o temas heyetler arası görüşmeye dönüşmedi deniyor.

Memleket Partisi'nin nabzını tuttuğumda o toplantıdan sonrasında bize söylenen bir şey yok denmişti. Derleyip toplaması gereken CHP, biz yolumuza devam ederiz mesajı vermişti.

"YOLLARINA AYRI DEVAM EDECEKLER GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı, artık Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adayı. Bu saatten sonra herhangi bir cumhurbaşkanı adayı çekilse bile o kişi pusulada yer almaya devam edecek. Bu saatten sonra İnce kararını değiştirir mi, CHP devreye girer mi? Her şey olabilir... Siyasette 24 saat uzun. 40'ın üzerinde gün var. Listeler verilecek ona da 10 gün var. Edindiğim bilgilere göre temas oldu ama sonuçsuz kaldı. Yollarına ayrı ayrı devam edecekler gibi görünüyor.