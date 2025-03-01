İMSAKİYE 2025! İlk iftar bu gece saat kaçta? İmsakiye 2025 ile tüm illerin sahur vakti ve iftar saatleri tek sayfada!
İmsakiye 2025 Ramazan'ın 1. günü olan 1 Mart iftar saatleri belli oldu. Tüm illerin sahur vakti ve iftar saati hakkında bilgileri 2025 Ramazan İmsakiyesi aracılığıyla yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 'bu gece sahur saat kaçta?' ve ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara iftar vakti ve sahur saatleri ile yanıt veriyor. Ramazan ayına artık günler kalmasıyla birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini tek tıkla ve kolayca öğrenebiliyor. Peki, 2025 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler
İftar ve sahur saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilin oruç ibadetlerinin gerçekleştirilmesinde Ramazan İmsakiyesi aracılığıyla vesile olacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayının birinci günü sahur vakti, 1 Mart akşamı açılacak olan iftar vakti ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri bilgisi, 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Hurriyet.com.tr iftar ve sahur saatleri sayfasında yer alacak. Böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna kolayca cevap bulunabilecek. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden tablolu olarak sorgulanabiliyor. Peki, 2025 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre ilk iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı.
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
81 ilin Ramazan İmsakiyesini Hurriyet.com.tr imsakiye sayfalarından kolayca görüntüleyebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, teravih namazı bilgileri ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerin yer aldığı 2025 Ramazan İmsakiyesi, bayram günleri hakkında da bilgi veriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 1 Mart Cumartesi günü İstanbul'da ilk imsak vakti 06:07, Ankara'da ilk imsak vakti 05:52, İzmir'de ilk imsak vakti 06:16 olarak açıklandı.
İlk iftar ise; Ankara’da 18.41, İstanbul’da 18.56, İzmir’de 19.06'da yapılacak.
Diğer illerin Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayınız.