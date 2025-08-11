IMEI kayıt ücreti nedir? IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir?

Haberin Devamı

IMEI numarası nedir, kayıt ücreti nedir ve IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir soruları, yeni bir telefon almayı düşünen kişilerin cevabını en çok merak ettiği iki sorudur. Aşağıda bu konuyla ilgili geniş çaplı bilgiler yer alıyor.

IMEI numarası nedir?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), Türkçesiyle Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği, elektronik cihazları karasal hücresel ağlarda tanımak için kullanılan 15 haneli benzersiz bir koddur. Her mobil cihazın kendine özgü bir IMEI numarası bulunur.

IMEI kayıt ücreti nedir ve ne kadar?

Yurt dışından satın alınan cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken yasal bir harçtır. Bu işlem yapılmadığı takdirde cihaz, hücresel ağlarda kullanıma kapatılır. IMEI kayıt ücreti, "yurt dışı telefon kayıt ücreti" olarak da bilinir.

2025 yılı IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL

IMEI sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Cihazınızın IMEI numarasını öğrenmek oldukça basittir:

Telefonunuzun arama ekranını açın.

*#06# tuşlamasını yapın.

tuşlamasını yapın. 15 haneli IMEI numaranız otomatik olarak ekranda görünecek.

IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir?

Yurt dışından getirilen bir telefonun IMEI kayıt ücreti, e-Devlet kapısı üzerinden kayıt başvurusu yapıldıktan sonra çeşitli kanallar aracılığıyla ödenebilir. Ödeme yöntemleri şunlar:

Vergi daireleri: Doğrudan vergi dairelerine giderek veya internet vergi dairesi üzerinden ödeme yapılabilir.

Bankalar: Mobil bankacılık uygulamaları veya banka şubeleri aracılığıyla ödeme gerçekleştirilebilir. Bu hizmeti sunan bazı bankalar şunlar:

Denizbank

Garanti Bankası

İş Bankası

Kredi kartı: Ödeme işlemi kredi kartı kullanılarak da tamamlanabilir.