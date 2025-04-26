İmamoğlu'nun otelde sır görüşmesi! Kameraları kapatan koruma gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon yapıldı. Başlatılan operasyon kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 47 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

KAMERAYI ÖRTEN KORUMA DA GÖZALTINDA

Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre; gözaltına alınan isimler arasındaki bir isim dikkat çekti. Önceki gün görüntüleri çıkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce alanı gören kamerayı kapatan korumanın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İŞTE GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde:

Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Turan Aydoğan, Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Elçin Karaoğlu, Mehmet Şahin, Onur Soytürk, Erdinç Çolak, Onur Aldı, Hakan Karaköse, Meral Çakır, Dursun Balcıoğlu, Kadriye Kasapoğlu, Mete Mağden, Cevat Kaya, Rasim Kaya, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Yakup Öner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Turgut Tuncay Önbilgin, Arif Gürkan Alpay, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, Serap Öbekci, İhsan Yılmaz, Ali Ayçiçek, Fatih Özçelik, Begüm Çelikdelen, Engin Ulusoy, Murat Selvi, Nurten Uğursoy, Ramazan Gülten, Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Hakan Aplak, Faik Özberk, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, Nazan Başelli".