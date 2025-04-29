İmamoğlu'nun katıldığı toplantıda kamera peçete ile kapatılmış! CNN Türk yeni görüntülere ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde toplantı yapacağı sırada kameranın üstünün kapatıldığı görüldü. CNN Türk yeni görüntülere ulaştı. Kamera bu kez de peçete ile kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde de kameraları bantla kapatan koruması Çağlar Türkmen’in ifadesi ortaya çıktı. Türkmen kamera bantlanmasının rutin bir işlem olduğunu kimsenin kendisine talimat vermediğini anlattı.

“BU KARAR İMAMOĞLU’NUN KORUMA EKİBİ OLARAK ALINDI”

Türkmen, “Daha önce bir restoranda Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım” dedi.

“EKREM İMAMOĞLU NEDEN GELDİ BİLMİYORUM”

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Ekrem İmamoğlu’nun otelde hangi katlara çıktığı ve yanında olan kalabalık grupta kimler olduğu da Türkmen’e soruldu. İmamoğlu’nun hangi katlara çıktığını bilmediğini anlatan Çağlar Türkmen, “Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum” dedi.

“VALİZLERDE JAMMER CİHAZI VARDI”

Otel çıkış görüntülerinde bir kişinin elinde 2 adet valizle çıktığı görüntüler gösterilen Türkmen, “Bu kişi kimdir? Valizlerin içinde ne bulunmaktadır? Bahse konu toplantıya kimler katılmıştır? Burada Ekrem İmamoğlu isimli şahıs herhangi bir görüşme ya da toplantı yapmış mıdır? Yaptıysa bu görüşmeye kimler katılmıştır? Siz bu görüşmelerde bulundunuz mu? Bulunduysanız şahısların aralarında ne konuştuklarını ve hangi konu ile alakalı konuştuklarını biliyor musunuz?” diye soruldu.

Türkmen ise, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve elindeki 2 adet valizde jammer cihazı olduğunu söyledi. Toplantı katında kimler olduğunu bilmediğini söyleyen Türkmen, “Ekrem İmamoğlu’nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı” dedi.