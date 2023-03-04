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İmamoğlu ve Yavaş Akşener ile görüşecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

04.03.2023 - 15:59 |
İmamoğlu ve Yavaş Akşener ile görüşecek

Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş-İmamoğlu görüşmesine onay verdiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, '(Yavaş ve İmamoğlu) İradelerinin CHP Genel Başkanı'na bağlı olduğunu iletecekler. Başkanımız sofranın küçülçesini arzulamıyor' açıklaması yapıldı.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nden son dakika gelişmelerini değerlendirdi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme taleplerine olumlu yaklaştı.

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Oldukça kritik ve önemli bir gelişme yaşandı bugün başkent Ankara'da. CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi de daha önce belirttiği gibi 'Halil İbrahim Sofrası'nın küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır' deniliyor.

CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; İki büyükşehir belediye başkanının bu görüşmede iradelerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olduğunu, aday olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini ileteceklerini ifade ediliyor.

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