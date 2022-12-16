İmamoğlu- Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarına ulaşıldı! 'Adaylığının önü kapanmıştır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, “Mahkeme öncesinde gelen bilgiler, ‘buradan bir mahkumiyet kararının çıkması mümkün değil, bugün mahkemenin sonuçlanması da mümkün değil’ yönündeydi” derken, olayın seyrinin değiştiğini, İstanbul’dan iletilen bilgiler ve CHP liderinin İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyle anladıklarını ifade ettiler.

BİR GARİPLİK VAR

Kaynakların aktardığına göre mahkeme sürerken Kılıçdaroğlu’na, İstanbul’dan, “Burada bir olağanüstülük var” bilgisi geldi. Ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu aradı ve “Ne oluyor?” diye sordu. İmamoğlu da, “Bir gariplik var. Hızlı bir şekilde karar verilip bir mahkumiyet inşa edilmeye çalışılıyor” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, ardından ekibine, “Dönüş hazırlıklarını acilen yapın” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, ilk tepkisine ilişkin ise o sırada yanında bulunan kaynaklar “çok öfkelendi” ifadesini kullandılar.

ADAY OLMA İHTİMALİ YOKTU

Milliyet'te yer alan habere göre; Altılı Masa’daki kaynaklar İmamoğlu kararının masayı ve özellikle aday belirleme sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin ise “Bizim zaten kafamızdaki adaylar arasında belediye başkanları yok, altı liderden birisi olmalı, olmazsa dışarıdan birisi olması gerekiyor. İmamoğlu’nun zaten cumhurbaşkanlığında aday olma ihtimali yoktu. Bu kararla birlikte İmamoğlu’nun adaylığının önü tamamen kapanmış oldu” görüşünü dile getirdi.

MERAL HANIMIN KAFASINDA İMAMOĞLU OLABİLİR AMA...

Kaynaklar, “Meral Hanım’ın kafasında İmamoğlu olabilir ama İYİ Parti cenahının kafasında ağırlıklı olarak Mansur Yavaş var” yorumunu yaptı.