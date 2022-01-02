Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede Ä°lyas Salman'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ni, TÃ¼rkiye HÃ¼kÃ¼meti'ni ve devletin yargÄ± organlarÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lamaya yÃ¶nelik sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸinin ihbar edilmesi Ã¼zerine olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ddianamede Salman'Ä±n 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda TÃ¼rk milletini aÅŸaÄŸÄ±layan ifadelerde bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

ÃœZERÄ°NE ATILI SUÃ‡LAMAYI KABUL ETMEDÄ°

ÅžÃ¼pheli Ä°lyas Salman'Ä±n alÄ±nan ifadesinde videoda sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerin suÃ§ teÅŸkil etmediÄŸini, kimseyi aÅŸaÄŸÄ±lama kastÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesinde ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Salman'Ä±n ifadesinde muhalif bir kiÅŸi olduÄŸunu ve daha iyi bir gelecek iÃ§in eleÅŸtiri yapmak gerektiÄŸini kaydederek Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Ä°ddianamenin deÄŸerlendirme kÄ±smÄ±nda ise video iÃ§eriÄŸinde yer alan sÃ¶ylemlerin aÅŸaÄŸÄ±lama kastÄ±yla sÃ¶ylendiÄŸi, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve eleÅŸtiri Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸi kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

BAKANLIK SORUÅžTURMA AÃ‡ILMASINA Ä°ZÄ°N VERDÄ°

ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerine atÄ±lÄ± "TÃ¼rk milletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§una iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek soruÅŸturmanÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturma iznine tabi olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz EylÃ¼l ayÄ±nda fezleke dÃ¼zenleyerek ÅŸÃ¼pheli yÃ¶nÃ¼nden soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verdiÄŸi ifade edildi.

Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheli Ä°lyas Salman'Ä±n "TÃ¼rk milletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 6 aydan 2 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. HazÄ±rlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargÄ±lanacak ÅŸÃ¼pheli Salman, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Mart ayÄ±nda Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.Â

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