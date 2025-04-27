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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

27.04.2025 - 13:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde, 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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