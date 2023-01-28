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İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu

Tarihte Lidyalılar ilk parayı bulurken, Türkler de ilk uzay parası tasarım tescillini alarak tarihe geçti.

28.01.2023 - 12:45 | | İHA
İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu

Nft olarak tasarlanan bu para, dünyada tescil edilmiş olan ilk dijital uzay para pirimi tasarımı oldu. Elon Musk’ın kurucusu olduğu Space X, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Ay’ın yörüngesine uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasası birimi olarak Dogecoin’i kabul edeceğini açıklamıştı. Ancak dünyada henüz uzay faaliyetlerinde kullanılmak üzere tescil edilmiş bir uzay para birimi bulunmamaktaydı.

İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu

Türk şirketi olan, uzay ve uydu sistemleri alanlarında bilimsel, teknolojik ve hukuki çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve ulusal ve uluslararası konferanslar, eğitimler düzenlemek hedefiyle kurulan Özel bir Uluslararası Uzay Araştırmaları Bilişim Danışmanlık Firması, Space X’den önce davranarak ilk dijital uzay para birimi tasarımını çıkardı.

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Şira Space Coin'in tasarımında ay yıldız ve Selçuklu yıldızı figürler ile mitolojik unsurlar göze çarpan unsurlar oldu. Dünyada tescil edilmiş olan ilk dijital uzay parasına Türkler imza atmış oldu. Bu tasarımların uzayda mevcut olan uzay çöplerinin geri dönüşümü için kurulması planlanan Uzay Geri Dönüşüm Merkezi'nin projesinde kullanılması hedefliyor.

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