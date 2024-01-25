İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın 'bayrak' sözleri gururlandırdı
Bakan Kacır, Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın röportajını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay görevi devam eden İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın röportajından bir bölüm paylaştı. Bakan Kacır paylaşımında şu ifadeleri kullandı
“Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizİ sormak istiyorum.”Alper Gezeravcı: “Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş pedleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar.
Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”
- “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”@TURKastro Alper Gezeravcı:— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 24, 2024
“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar.
Ve benim buraya gelmemi sağlayan… pic.twitter.com/pKGkUqHjIj