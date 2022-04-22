İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel '23 Nisan' kutlaması

İletişim Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, kurum personeli ile çocukları katıldı. Türk bayrakları ile karşılanan çocuklar için sinema gösterimi yapıldı. Özel ışık gösterilerinin gerçekleştirildiği programda çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleri yaparak renkli dakikalar geçirdi. Çocukların sevdiği renkli macun, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramların yapıldığı ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İletişim Başkanlığı çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çalışma arkadaşlarımızın çocukları '23 Nisan Şenliği'nde bir araya geldi. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü nice güzel yarınlara, bayramlara" ifadelerini kullandı.