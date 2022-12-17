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İlaç temini ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca, 3 adımda çözümü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç teminindeki zorluğa karşı 3 adımda çözümü paylaştı. Koca, bu öneriyle aranılan ilacın ilk girilen eczanede bulunabileceğini söyledi.

17.12.2022 - 17:27 |
İlaç temini ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca, 3 adımda çözümü paylaştı

Son günlerde yaşanan ilaç temini sorunuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;

İlaç teminindeki zorluğa karşı:

1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi

2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması

3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması

ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz.

İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.

 

 

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