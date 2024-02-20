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İl Seçim Kurulu açıkladı! DEM Parti için karar verildi

DEM Parti'nin İstanbul'da seçime giremeyeceği ile ilgili iddialar hakkında İl Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

20.02.2024 - 21:01 |
İl Seçim Kurulu açıkladı! DEM Parti için karar verildi

DEM Parti'de İstanbul adayı için belirsizlik yaşanmıştı. 17.00'de verilmesi gereken listenin YSK'ya geç teslim edildiği iddia edilmişti. Konuya dair İl Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

İL SEÇİM KURULU AÇIKLAMA YAPTI

İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Başvuru 16.55'te inceleme ise 17.14'te yapıldı" ifadeleri yer aldı. Böylelikle DEM Parti'nin seçime kendi adayı ile gireceği kesinleşmiş oldu.

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