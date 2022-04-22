İklim değişikliği nedir, nedenleri nelerdir, nasıl önlenir? Google’da doodle olan küresel iklim değişikliği sonuçları, etkileri…

Google, iklim değişikliğine dikkat çekmek için arama motoru ana sayfasına özel doodle hazırladı. Özel doodle'lar yayınlayan Google bu kez iklim değişikliğini ele aldı. Doodle'ı gören ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler ise “İklim değişikliği nedir, nasıl önlenir?” sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Google’da doodle olan iklim değişikliği sebepleri, sonuçları, etkileri…

İklim değişikliği nedir?

İklim değişikliği ya da Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle Dünyanın ikliminin değişmesidir.

İklim değişikliği neden olur, sebepleri nelerdir?

Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir.

İklim değişikliği sonuçları ve etkileri

Kuraklık,

Çölleşme,

Yağışlardaki Dengesizlik ve Sapmalar,

Su Baskınları,

Tayfun, Fırtına, Hortum

İklim nasıl önlenir?

İklim değişiklikleri, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişikliklerdir. İklim sistemi, içsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan Sanayi Devrimi sonrasında artmaya başlamıştır.

İklim değişikliğinin meydana gelmesinde etkili olan faktörler birbirleriyle etkileşim içindedir. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri olarak atmosfer (hava), biyosfer (canlılık), hidrosfer (su), litosfer (yer kabuğu) ve kriyosfer (buz tabakaları ve donmuş sular) olarak ifade edilebilir. Bu etkenler küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında sayılabilmektedir. Dünyada yaşanan küresel iklim değişikliklerinin hepsinin insanlardan kaynaklandığını söylemek mümkün olmaktadır.

Küresel iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden birisi de tarım yerine tercih edilen alternatifler olarak ifade edilebilir. Ağaçların kesilmesi ve toprakların ilaçlanması gibi eylemlerin de oldukça olumsuz etkiler oluşturduğunu söylemek mümkündür. Sera gazlarının ise hem küresel iklim değişikliğine hem de küresel ısınmaya sebep olduğu bilinmektedir.