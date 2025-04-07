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İkinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

07.04.2025 - 09:09Güncellenme Tarihi:
İkinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından bugün dersbaşı yaptı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili de sona erdi.2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili de sona erdi.
Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi. İkinci döneme kısa bir mola verildi.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Sınav maratonu başlıyor

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.

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