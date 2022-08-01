GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
HaberlerGündem Haberleri İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
ABONE OL

İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.

01.08.2022 - 21:39 | | İHA
İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliğinde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 1 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 1 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir cezaevinden çıktı

    28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir cezaevinden çıktı

    İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

    İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi