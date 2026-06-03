İki ilden yasak kararı! Valilikler art arda duyurdu

Balıkesir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde, tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

Kütahya

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlara göre, il genelinde tüm ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Piknik yapmak isteyenler için belirlenen özel alanlar dışındaki alanlarda piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.

Çiftçiler ve avcıların yasak kapsamında bulunmadığı kaydedildi.