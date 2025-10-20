İki ilde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar bekleniyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.10.2025 - 19:27

Kaynak: İHA

Erzincan kent merkezinde aralıklı sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan’ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşecek.

BAYBURT

