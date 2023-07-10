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İki ilde art arda korkutan orman yangınları! Vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. İki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" dedi. Muğla'nın da iki ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

10.07.2023 - 15:21 | | DHA
İki ilde art arda korkutan orman yangınları! Vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

"VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz” dedi.

İki ilde art arda korkutan orman yangınları Vatandaşlar tahliye ediliyor

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MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI

İzmir'in MENDERES ilçesinde Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 25 arazöz, 2 dozer ve 207 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

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2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Marmaris ilçesinin Asparan mevkinde saat 11.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin 9 helikopter, 6 uçak ile havadan, 15 arazöz ve su tankeri, 1 dozer, 127 personel ile karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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