İki gün içinde mevsim değişti! Önce kar sonra güneş

Yüksekova'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürürken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda araçlar mahsur kaldı. Kar yağışının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan güneşli hava, ilçede bahar atmosferi oluşturdu. Havanın ısınmasını fırsat bilen ilçe sakinleri, park ve caddelere çıkarak güneşli günün tadını çıkardı.

İlçe sakinlerinden Nihat Çavlı, kısa sürede yaşanan hava değişimine şaşırdıklarını belirterek, "Dün kışın en sert günlerinden birini yaşadık. Soğuk hava ve kar nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandık. Ancak bugün hava tamamen değişti. Bir gün önce montlarla gezerken bugün güneşin tadını çıkarıyoruz. Doğanın bu ani değişimi bizi şaşırttı" dedi.

Yusuf Yuzar Tek isimli çocuk ise iki farklı mevsimi bir arada yaşadıklarını ifade ederek, "Dün hava çok soğuk ve rüzgarlıydı, her yer karla kaplanmıştı. Bugün ise güneş içimizi ısıtıyor. Sanki bir gecede mevsim değişti" dedi.