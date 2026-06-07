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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

07.06.2026 - 01:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Halil Can ÖZEKER/ÇORUM, (DHA)

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Akpınar Caddesi'ndeki Namazgah Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Tabancanın ateşlendiği kavgada B.K. ile O.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan B.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, O.A. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan tespit edildi.

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Kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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