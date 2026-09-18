İki aile arasında silahla çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi.

İLGİLİ HABER Yaş sebze ve meyvede fahiş fiyat operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı

İki tarafın birbirlerine ateş ettiği olayda, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.