İğneyle kazanırken dolandırıldı! 1 TL parası kalmadı

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesinde yaşayan ve evinde terzilik yapan 65 yaşındaki Sabiha İhtiyar'a geçtiğimiz günlerde bir telefon geldi. Arayan kişi kadına, 'Adınız FETÖ'ye ve kuyumcu soygununa karıştı. Evdeki bulunan para ve altınları almaya geliyoruz inceledikten sonra size geri vereceğiz' dedi.

Gelen telefon karşısında korkan kadın, altınları ve nakit paralarını bir poşete koyarak evine gelen kişiye kendi elleriyle teslim etti. 'Paranızı getireceğiz' diyerek Sabiha İhtiyar'ı oyalayan şüpheli kişi ya da kişiler kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

POLİS YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

Yaşananları anlatan Sabiha İhtiyar, "Polisim diyerek beni aradı. Daha sonra bana polis ve emniyet müdürü kartı attı. 'Sen FETÖ'ye karışmışsın gelip seni kelepçeleyeceğiz. Komşularının yanında rezil olmak ister misin?' dedi. Ben 45 yıldır İstanbul'dayım 1 kuruş bile kimsenin parasını yemedim. Öyle bir şey yapamayacağımı söyledim.

"SANKİ BENİ BÜYÜLEDİ"

Beni saatlerce telefonda tuttu. Beni büyüledi sanki. Evde para ve altın ne varsa alıp makineye sokup geri getireceklerini söylediler. Ben de inandım ve kardeşimin altınları dahil her şeyi çıkarıp verdim. Kardeşimin ve benim 1 buçuk milyona yakın altınımız ve nakit paramız vardı. Sürekli aramaya devam etti. Kocama söylemememi belirttiler. Sürekli beni oyaladılar getireceğiz diyerek. Makineden iğneyle kazandığım paralardı. Evimde 1 kuruş haram para yok. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Kameralardan tespit ediyorlar ama henüz yakalayamadılar" dedi.

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