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İğneada nerede, Karadeniz kıyısında mı? İğneada açıklarında bulunan deniz mayını etkisiz hale getirildi mi?

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirildi. Peki, İğneada nerede, Karadeniz kıyısında mı?

28.03.2022 - 14:29 |
İğneada nerede, Karadeniz kıyısında mı? İğneada açıklarında bulunan deniz mayını etkisiz hale getirildi mi?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerini mayına müdahaleye başladığını bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Yetkililerin yaptığı son dakika açıklamasına göre, İğneada açıklarından tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu gelişmelerin ardından İğneada nerede, Karadeniz kıyısı mı?

İğneada nerede, Karadeniz kıyısı mı?

İğneada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı, Trakya'nın Karadeniz sahilinde bir beldedir. 22 kilometrelik bir sahile sahiptir. Bağlı olduğu ilçeye 26, Kırklareli il merkezine 100 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu, TÜİK 2013 sayımına göre 2082 kişidir. Beldede Karadeniz'in en batısında yer alan Limanköy Feneri bulunmaktadır.

İğneada açıklarında bulunan deniz mayını etkisiz hale getirildi mi?

Milli Savunma Bakanlığı İğneada açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

 

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