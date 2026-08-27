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Iğdır'ın yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor: Ünlendi Barajı havadan görüntülendi!

27.08.2026 - 17:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Iğdır'ın yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor: Ünlendi Barajı havadan görüntülendi!

Iğdır’ın uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklediği Ünlendi Barajı, dron ile havadan görüntülendi. Şubat ayında kapaklarının kapatılmasıyla birlikte su tutmaya başlayan dev tesis; genişleyen su yüzeyi, tarım arazilerine sağlayacağı can suyu ve bölge üreticisine verdiği umutla dikkat çekiyor.

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Iğdır'ın uzun yıllardır beklediği Ünlendi Barajı havadan görüntülendi. Şubat ayında kapaklarının kapatılmasıyla birlikte su tutmaya başlayan baraj, tam doluluk oranına ulaştığında Iğdır Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanmasına önemli katkı sağlayacak.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan Ünlendi Barajı'nın dronla çekilen görüntülerde, baraj gövdesinin arkasında biriken suyun oluşturduğu geniş su yüzeyi dikkat çekti.

Iğdırın yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor: Ünlendi Barajı havadan görüntülendi

Iğdır'ın tarımsal üretimi ve içme suyu ihtiyacı açısından büyük önem taşıyan Ünlendi Barajı'nda su tutulması sürüyor. Yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen proje, 67 metre gövde yüksekliğine ve yaklaşık 100 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip. Barajın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte Iğdır Ovası'nda 98 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Ünlendi Barajı'nın, Iğdır'ın yanı sıra Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri ile bazı belde ve köylerin içme suyu ihtiyacına da katkı sağlaması planlanıyor.

Havadan görüntülenen barajda su seviyesinin her geçen gün yükselmesi, bölgedeki üreticiler açısından da umut oluşturuyor. Projenin tamamıyla devreye girmesiyle Iğdır'da tarımsal sulama ve içme suyu konusunda önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

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