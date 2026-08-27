Sakarya'nın 8 mahallesine spor tesisi geliyor: İmzalar atıldı

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İlçenin spor altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Ballıkaya, Dokurcun, Küçücek, Reşadiye, Şerefiye, Alaağaç ve Altındere mahallelerimizde inşa ettiğimiz 7 spor tesisinin ardından imzaladığımız yeni protokol ile de; İnönü, Çatalköprü, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Konuralp, Gazi Süleymanpaşa ve Hastane Mahallelerimizde olmak üzere 8 yeni spor tesisini daha ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.