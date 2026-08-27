GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDenize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler
HaberlerGündem Haberleri Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler

Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler

27.08.2026 - 17:42Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Kaynak: Fotoğraflar: Abdullah Tepeli

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Çiroz Halk Plajı’nda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Denize girilmemesi yönündeki uyarı tabelalarına ve kıyıdaki kirliliğe rağmen bazı vatandaşların serinlemek için denize girmeye devam ettiği görüldü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanırken, Çiroz Halk Plajı da vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

2Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler

Plajdaki kirlilik ve “denize girilmez” uyarıları dikkat çekerken, vatandaşların tüm uyarılara rağmen suya girmesi şaşkınlık yarattı.

3Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler

Sahilde bulunan uyarı tabelalarına rağmen denize girenler arasında çocukların da bulunduğu görüldü.

4Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler

Kıyıya yakın bölgelerdeki kirlilik ve deniz yüzeyindeki birikintiler endişeye neden olurken, vatandaşların uyarıları göz ardı ederek suya girmesi dikkat çekti.

5Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler
6Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler
7Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler