Denize girmek yasak ama onlar aldırmadı! Çiroz Plajı’nda dikkat çeken görüntüler
27.08.2026 - 17:42Güncellenme Tarihi:
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Çiroz Halk Plajı’nda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Denize girilmemesi yönündeki uyarı tabelalarına ve kıyıdaki kirliliğe rağmen bazı vatandaşların serinlemek için denize girmeye devam ettiği görüldü.
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Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanırken, Çiroz Halk Plajı da vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.
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Plajdaki kirlilik ve “denize girilmez” uyarıları dikkat çekerken, vatandaşların tüm uyarılara rağmen suya girmesi şaşkınlık yarattı.
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Sahilde bulunan uyarı tabelalarına rağmen denize girenler arasında çocukların da bulunduğu görüldü.
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Kıyıya yakın bölgelerdeki kirlilik ve deniz yüzeyindeki birikintiler endişeye neden olurken, vatandaşların uyarıları göz ardı ederek suya girmesi dikkat çekti.
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