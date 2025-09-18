İGDAŞ çalışma saatleri nedir? İGDAŞ cumartesi açık mı? İGDAŞ vezne çalışma saatleri

Haberin Devamı

İGDAŞ, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır ve tıpkı diğer kamu hizmeti kuruluşları gibi İstanbul'un doğal gaz dağıtımından sorumlu resmi kurumudur. Şirket, doğal gazın hanelere, iş yerlerine ve sanayi tesislerine güvenli bir şekilde ulaştırılmasını, abone işlemlerinin yürütülmesini ve acil durumlara müdahale edilmesini sağlar. Doğal gaz acil durumları için 187 numaralı hattı arayarak anında yardım alabilirsiniz. Şirketin hizmet binaları ve vezneleri cumartesi günleri kapalıdır. Hafta içi ise vezne hizmet saatleri 08:15 ile 12:30 ve 13:30 ile 16:45 arasındadır. Vezne hizmetleri dışında kalan tüm işlemlerinizi, İGDAŞ'ın internet sitesi, mobil uygulaması veya E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İGDAŞ nedir, görevleri nelerdir?

İGDAŞ, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır. İstanbul'da doğal gazın dağıtımı, abonelik hizmetleri, bakım, onarım ve güvenlik gibi önemli görevleri üstlenen bir kamu hizmeti kuruluşudur. Tıpkı İstanbul'un su ve elektrik dağıtım şirketleri gibi, İGDAŞ da İstanbul'un doğal gaz ihtiyacını karşılamakla görevlidir.

İGDAŞ'ın temel görevleri şunlar:

Doğalgazın dağıtımı: Şehir şebekeleri aracılığıyla doğalgazın güvenli bir şekilde evlere, iş yerlerine ve sanayi bölgelerine ulaştırılmasını sağlamak.

Abone işlemleri: Yeni doğal gaz aboneliklerinin açılması, sözleşmelerin yönetimi, sayaç okuma ve faturalandırma gibi tüm abone hizmetlerini yürütmek.

Bakım ve onarım: Doğal gaz şebekesinin düzenli bakımını yaparak sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak ve arızalara anında müdahale etmek.

Güvenlik: Olası gaz kaçaklarını tespit etmek, bu tür riskleri önlemek ve doğal gaz kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek. Acil durumlar için 187 Doğal Gaz Acil hattı üzerinden 7/24 hizmet verir.

İGDAŞ çalışma (vezne) saatleri nedir?

İGDAŞ'ın hizmet binaları ve vezneleri hafta içi hizmet verirken, cumartesi günleri kapalıdır. Vezne işlemlerinizi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirmeniz gerekir.

Vezne çalışma saatleri: 08:15 - 12:30 ve 13:30 - 16:45

Bu saatler dışında veya cumartesi günleri vezne işlemleriniz için şubeye gitmenize gerek kalmadan, İGDAŞ'ın sunduğu dijital kanalları kullanabilirsiniz. Abonelik ve fatura ödeme gibi tüm işlemlerinizi İGDAŞ web sitesi, mobil uygulaması veya E-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde halledebilirsiniz.